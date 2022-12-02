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На 80% снизился импорт гречки в Казахстан с начала года
Производство гречки в Казахстане выросло на 67% за год
Объёмы производства гречневой крупы за год в Казахстане выросли на 67 процентов. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.
"С января по сентябрь 2022 года на 66,9 процента увеличились объёмы производства гречневой крупы в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. 11 казахстанских предприятий выпустили около 30 тысяч тонн гречки. При этом средний ежегодный объём потребления этой крупы составляет 29,1 тысячи тонн. Таким образом, за неполный год отечественные производители уже смогли полностью обеспечить внутренний рынок гречневой крупой", - говорится в сообщении ведомства.
Основными производителями гречихи стали Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Костанайская области.
В ведомстве отметили, что импорт гречки в этом году снизился на 80 процентов и составил всего 600 тонн, в прошлом году за этот же период в страну завезли около трёх тысяч тонн гречневой крупы.
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