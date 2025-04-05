В Атырау сотрудники полиции задержали 31-летнюю женщину, которая подозревается в серии интернет-мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По версии следствия, она предлагала гражданам услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Однако вместо помощи, мошенница обманывала людей, забирая их деньги.

"Следствие установило, что она совершила около 30 эпизодов мошенничества. В результате пострадали десятки граждан, общая сумма ущерба составила почти 80 миллионов тенге. Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, и проводятся необходимые следственные действия. В интересах расследования другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.

Полиция призывает граждан быть особенно осторожными при использовании интернет-услуг. Правоохранители напоминают, что нельзя доверять сомнительным предложениям и необходимо тщательно защищать свои персональные данные, чтобы не стать жертвой мошенников.