На 8 млрд тенге задали вопросы жители акиму Карагандинской области

Во время очередной встречи с акимом Карагандинской области жители Осакаровского района "задали вопросов" на восемь миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Переведя проблемы в денежный эквивалент, Ермаганбет Булекпаев пообещал решать их поэтапно.

В основном сельчан интересовало качество дорог, ремонт объектов образования и медицины, трудоустройство.

Разговор начался без докладов и цифр. Глава региона определил задачу номер один для сельчан – обеспечить все населённые пункты области качественной питьевой водой. Продолжится прокладка сетей водоснабжения в сёлах Озёрное, Ералы, Пионерское и седьмой очереди в посёлке Осакаровка. Начато строительство водопровода в Сенокосном, Николаевке, Садовом и Трудовом. Питьевой водой обеспечат более 2200 человек.

По программе "Ауыл – Ел бесігі" капитально отремонтируют дома культуры в сёлах Озёрное, Батпакты и Садовое. Начнётся реконструкция школы в селе Акбулак. Проект двухгодичный. Завершат строительство ФАПа в селе Озёрном. Отремонтируют внутрипоселковые дороги в Есиле, Сарыозеке и Ошаганды.

Также запланирован капремонт детского сада "Айголек" в посёлке Молодёжном.

Жители Молодёжного беспокоились, как пройдёт предстоящий отопительный сезон.

"В этом году из областного бюджета выделили деньги на ремонт котельной. Заменим пять котлов, насосы, купим дробилку, частично отремонтируем электричество. Остальные средства пойдут на систему теплоснабжения. После того как завершим техническое обследование котельной, будем делать ПСД на капитальный ремонт," – сказал аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов.

Глава области поручил акиму района проконтролировать обеспечение котельной хорошим углём.