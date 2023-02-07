На 8 лет осудили инкассатора, обвинённого в убийстве грабителя во время январских событий в Алматы

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В Алматы вынесли приговор инкассатору, которого обвиняли в убийстве грабителя во время январских беспорядков в Алматы. Мужчину осудили на восемь лет, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Судом установлено, что в январе прошлого года во время чрезвычайного положения подсудимый Б., работая инкассатором, выехал на сообщение о нападении на обменный пункт. По прибытии Б. и его коллеги обнаружили потерпевшего Н. и других лиц и разграбленный объект.

"Увидев в действиях последних уголовное правонарушение, подсудимый Б. вывел их на улицу и пытался связать им руки, на что потерпевший Н. оказал сопротивление и пытался сбежать. Подсудимый Б., догоняя потерпевшего, выстрелил ему в спину. Потерпевший от обильной кровопотери скончался в больнице", - сообщили в суде.

Суд пришёл к выводу, что следствие не предоставило доказательств того, что подсудимый намеревался причинить смерть потерпевшему. Более того, он имел возможность довести умысел на убийство до конца.

Поэтому действия инкассатора переквалифицировали со статьи 99 УК РК на часть 3 статьи статьи 106 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В качестве смягчающих вину обстоятельств суд учёл частичное признание вины, наличие на иждивении малолетних детей и противоправное поведение потерпевшего. Отягчающих обстоятельств не вменено.

Приговором суда Б. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее адвокат инкассатора указала на нестыковки в деле.