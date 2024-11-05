На 73 840 тенге оштрафовали жителя Астаны за поломку видеокамеры в лифте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", в ходе которого полицейские выявляют нарушителей общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".
Так, за порчу общедомового имущества оштрафован житель дома по улице Косшыгулулы.
"В ночное время мужчина зашел в лифт и намеренно сломал видеокамеру. Им оказался житель столицы в возрасте около 40 лет. Решением суда мужчина оштрафован на 20 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 73840 тенге", – сообщили сотрудники полиции.
В другом случае житель дома по улице Серкебаева вынес пакет бытового мусора и оставил его на техническом этаже. Установлено, что мужчина не впервые нарушает общественный порядок.
"За загрязнение мест общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, мужчина оштрафован на 10 МРП (36920 тенге)", – добавили полицеские.
Департамент полиции Астаны предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- В полиции сообщили о задержании Хасана Касымбаева
- С начала года 300 туркестанских семей переселились в другие регионы РК
- Переход на газ: готовы ли в шахтёрском регионе отказаться от угля
- Сотни должников в Жамбылской области остались без автомашин