На 73 840 тенге оштрафовали жителя Астаны за поломку видеокамеры в лифте

В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", в ходе которого полицейские выявляют нарушителей общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

Так, за порчу общедомового имущества оштрафован житель дома по улице Косшыгулулы.

"В ночное время мужчина зашел в лифт и намеренно сломал видеокамеру. Им оказался житель столицы в возрасте около 40 лет. Решением суда мужчина оштрафован на 20 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 73840 тенге", – сообщили сотрудники полиции.

В другом случае житель дома по улице Серкебаева вынес пакет бытового мусора и оставил его на техническом этаже. Установлено, что мужчина не впервые нарушает общественный порядок.

"За загрязнение мест общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, мужчина оштрафован на 10 МРП (36920 тенге)", – добавили полицеские.

Департамент полиции Астаны предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.