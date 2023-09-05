На 700 млн тенге обманули вкладчиков создатели финпирамиды в Шымкенте

Руководители компании "ПК Asar Baspana" подозреваются в хищении 700 миллионов тенге у вкладчиков финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В настоящее время идет досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве финансовой пирамидой.