На 700 млн тенге обманули вкладчиков создатели финпирамиды в Шымкенте
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
218Фото: Baigenews.kz
Руководители компании "ПК Asar Baspana" подозреваются в хищении 700 миллионов тенге у вкладчиков финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В настоящее время идет досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве финансовой пирамидой.
"Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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