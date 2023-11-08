На 7 лет посадили руководство отдела ЖКХ в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили нарушения в сфере автомобильных дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

"В районе Г.Мусрепова в 2022 году прокурорской проверкой выявлен факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог. Руководителем Отдела ЖКХ района вопреки требованиям Закона РК "О государственных закупках" произведена оплата за ремонт автомобильных дорог в размере 427 млн. тенге, по которому работы фактически не выполнены", - сообщили в прокуратуре.

Приговором Петропавловского городского суда от 10 октября 2023 года данные лица признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому.

В нарушение требований Закона РК "Об автомобильных дорогах" должностные лица Отдела ЖКХ Петропавловска подписывали акты выполненных работ за текущий и средний ремонт 20 улиц города, которые фактически не соответствовали установленным нормам Национального стандарта Республики Казахстан.

В другом случае, эти должностные лица вопреки требованиям Закона принимали у подрядных организаций работы по текущему ремонту улиц областного центра без сертификата соответствия на асфальтобетонную смесь.