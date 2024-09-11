На 7 лет осудили организатора финансовой пирамиды в ЗКО

Судом города Уральск установлено, что уроженка Уральска в промежутке времени с 2019 года по 2020 года создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО "Качество PLUS", передаёт BaigeNews.

"Под видом легального инвестирования инвестиционных проектов, она незаконно привлекала денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 143 млн тенге. Далее наделив себя всеми полномочиями по единоличному руководству совершила хищение денежных средств потребительского кооператива граждан "Свой ДОМ.kz" и жилищно-строительного кооператива "Pater Hause" на общую сумму свыше 161 млн тенге. С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана причастность подсудимой к созданию и руководству финансовой пирамиды, а также в хищении денежных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал подсудимую виновной и по совокупности уголовных правонарушений назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 10 лет.



Кроме того, по приговору суда арестованные недвижимые и движимые имущества, а именно земельный участок и автомобиль обращены в счет возмещения ущерба.



Приговор суда не вступил в законную силу.