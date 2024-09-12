На 61 году жизни скончался один из основателей компании Sulpak

На 61 году жизни скончался Андрей Пак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cmn.kz.

Андрей Пак являлся одним из основателей компании Sulpak – одной из крупнейших в Казахстане в области продаж бытовой техники и электроники, которая по итогам 2023 года вошла в 50 крупнейших частных компаний по версии Forbes Kazakhstan, заняв 8 позицию.