  • 12 Сентября, 03:36
  • BAIGENEWS

На 61 году жизни скончался один из основателей компании Sulpak

Сегодня, 02:44
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Cmn.kz Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44
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Фото: Cmn.kz

На 61 году жизни скончался Андрей Пак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Cmn.kz.

Андрей Пак являлся одним из основателей компании Sulpak – одной из крупнейших в Казахстане в области продаж бытовой техники и электроники, которая по итогам 2023 года вошла в 50 крупнейших частных компаний по версии Forbes Kazakhstan, заняв 8 позицию.

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