В Костанайской области задержана 28-летняя подозреваемая в серии мошенничеств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина обманным путём завладела деньгами своих знакомых. Она предлагала помощь в регистрации на сайте для безработных, открытии депозитных счетов для получения жилья, а также в получении субсидий на выращивание овощей. Войдя в доверие, мошенница использовала мобильные телефоны потерпевших для прохождения биометрической идентификации, а затем оформляла на их имя кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

По делу проходят 9 потерпевших, общий ущерб составил более 6 миллионов тенге.

Подозреваемая ранее была судима за аналогичные преступления. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания.