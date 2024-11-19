На 6-7% планируют увеличить поголовье племенных лошадей с вводом Института коневодства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил, что Институт коневодства на базе Актюбинского филиала Национального аграрного научно-образовательного центра будет запущен в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Бектенов подчеркнул важность развития агронауки для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли.

В рамках исполнения поручений Главы государства Правительством реализуется комплекс мер. Так, на базе Актюбинского филиала Национального аграрного научно-образовательного центра создается Институт коневодства. Для его полноценного запуска в 2025 году поставлена задача перед министерством сельского хозяйства по завершению необходимых процедур до конца текущего года.

В Минсельхозе РК добавили, что основные задачи нового института — проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки.

"Сегодня институт ставит перед собой амбициозную задачу — увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана. Все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%.

"Ключевым аспектом успешной реализации намеченных планов станет интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта. Реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене", - отметили в министерстве.

Олжас Бектенов на седании Правительства также сказал, что особое внимание в Казахстане уделяется внедрению инновационных технологий и применению мирового опыта для динамичного развития агропромышленного сектора.

"Главой государства поручено в 2028 году довести объем отечественного семенного фонда до 80%, в том числе элитных семян – не менее 15%. Необходимый потенциал у нас есть. Научные институты уже выводят сорта семян, которые значительно повышают урожайность. Мы будем и далее развивать агронауку с внедрением лучших мировых практик. Министерствам сельского хозяйства и науки надо подготовить системные решения по этому вопросу", – отметил руководитель Правительства.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов поручил выдавать займы аграриям с начала декабря.