В Усть-Каменогорске разгорелся настоящий финансовый скандал: шесть местных жителей обратились в полицию, став жертвами крупного мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Потерпевшие рассказали, что они передали значительные суммы женщине, которая пообещала помочь приобрести квартиры по льготной программе. Однако обещания так и остались на бумаге, а вместо желанных квадратных метров горожане потеряли миллионы.

Как выяснили правоохранители, всё началось с того, что один местный житель передал контакт своей матери, уверив коллегу, что она поможет с покупкой жилья. Сарафанное радио, заработавшее на этом "выгодном предложении", быстро распространило информацию, и всё больше знакомых и родственников решили обратиться за помощью. Однако вместо домов и квартир они получили лишь пустые обещания, а мошенница исчезла, прекратив всякую связь.

В общей сложности потерпевшие лишились 56 миллионов тенге. Полицейские начали уголовное расследование, а подозреваемую удалось установить. Ведутся активные следственные действия.

Департамент полиции ВКО напоминает о важности осторожности при совершении финансовых сделок. Чтобы не попасть в лапы мошенников, следует тщательно проверять информацию, избегать передачи денег незнакомым людям без официальных гарантий и всегда консультироваться с юристами перед подписанием соглашений. В случае сомнений — не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы.