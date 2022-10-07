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  • На 56 миллионов тенге оштрафовали компанию в Мангистау, разлившую нефтеотходы
"Хабар 24" Сегодня, 09:57
208
Фото: "Хабар 24"

На 56 миллионов тенге оштрафовали компанию в Мангистау, разлившую нефтеотходы

В Мангистауской области компанию, разлившую нефтеотходы, оштрафовали на 56 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ранее жители поселка Жетыбай жаловались, что отходы производства сбрасывают недалеко от населённой местности, и поджигают их. Вскоре после жалобы жителей Каракиянского района представители Департамента экологии провели внеплановую проверку. Проведённый анализ подтвердил наличие нефти в загрязненной местности. Частная компания привлечена к административной ответственности по четырём статьям Экологического кодекса.

"По обращению жителей села Жетыбай Департаментом экологии совместно с органами прокуратуры также проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Void". Наложен штраф за незаконное управлением отходами на 56 миллионов тенге", - сообщил заместитель руководителя областного Департамента экологии Максат Айсин.

Места с нефтеотходами в посёлке, по словам местных жителей, встречаются часто. Когда-то на этой территории было несколько предприятий. Их владельцы часто менялись. В итоге участок стал местом, куда сливали отходы, а это около 10 тысяч тонн переработанного масла. Последствия таких незаконных выбросов видят теперь местные жители.

"Все отходы сливают сюда. Делают, что хотят, не задумываясь о том, какой вред наносят экологии. Ведь урон получает не только природа, но и мы, жители", - посетовал житель села Агзам Жумсаков.

Телеканал сообщает, что с начала года специалисты регионального департаменте экологии проверили 48 производственных предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 240 миллионов тенге, 109 – из них уже выплачены.

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#нефтепродукты #штрафы #экология
Журналист
Сегодня, 09:57
208
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