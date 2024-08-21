На 525 млн тенге обманула вкладчиков аферистка
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В Астане женщина обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, на 525 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
41-летняя астанчанка, зарегистрировав потребительский кооператив, наделила себя всеми полномочиями по единому руководству ПК. Это она сделала для создания видимости законной деятельности компании. После аферистка арендовала офис и начала активно распространять рекламу в соцсетях, предлагая помощь в приобретении жилья. Женщина даже придумала программы “Семья”, “50 на 50”, “Мгновенная рассрочка” и “Накопительная”, которые якобы предоставляли собой альтернативу ипотеке.
Так, вкладчики перечисляли деньги на специальный открытый расчетный счет ПК, а злоумышленница путем распределения данных активов за счет одних вкладчиков, приобрела жилье другим вкладчикам согласно очереди в Астане, Акмолинской области, Актау и Атырау.
Другим 16 вкладчикам, которые так и не дождались очереди, был нанесен материальные ущерб на общую сумму около 525 млн тенге.
Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать управленческие должности.
"Осужденная для отбывания наказания прибыла в учреждение минимальной безопасности города Семей. С ней проводится работа воспитательного и разъяснительного характера. Она не замужем, воспитывает несовершеннолетнего сына. По окончанию карантина будет трудоустроена и с заработной платы оплачивать имеющиеся иски по приговору", - сообщает заместитель начальника учреждения Нурым Баяхметов.
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