На 525 млн тенге обманула вкладчиков аферистка

В Астане женщина обманула вкладчиков, желающих приобрести жилье, на 525 млн тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

41-летняя астанчанка, зарегистрировав потребительский кооператив, наделила себя всеми полномочиями по единому руководству ПК. Это она сделала для создания видимости законной деятельности компании. После аферистка арендовала офис и начала активно распространять рекламу в соцсетях, предлагая помощь в приобретении жилья. Женщина даже придумала программы “Семья”, “50 на 50”, “Мгновенная рассрочка” и “Накопительная”, которые якобы предоставляли собой альтернативу ипотеке.

Так, вкладчики перечисляли деньги на специальный открытый расчетный счет ПК, а злоумышленница путем распределения данных активов за счет одних вкладчиков, приобрела жилье другим вкладчикам согласно очереди в Астане, Акмолинской области, Актау и Атырау.

Другим 16 вкладчикам, которые так и не дождались очереди, был нанесен материальные ущерб на общую сумму около 525 млн тенге.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать управленческие должности.