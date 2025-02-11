На 5 позиций поднялся Казахстан в индексе восприятия коррупции Transparency International
Рейтинг основан на экспертных и бизнес-оценках восприятия коррупции в государственном секторе.
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В международном рейтинге "Индекс восприятия коррупции" Transparency International за 2024 год Казахстан вновь улучшил результаты, передаёт BaigeNews.kz.
Наша страна получила 40 баллов, поднявшись на 5 позиций среди 180 стран (88 место).
Это новый исторический показатель, достигнутый благодаря комплексным мерам противодействия коррупции.
Средний балл по миру составил 43, а в регионе "Восточная Европа и Центральная Азия" (19 стран) – 35.
Казахстан отмечен как страна со значительным повышением рейтинга с 2016 года – рост на 11 баллов (с 29).
Среди стран центральноазиатского региона Казахстан занимает самую высокую позицию и является единственной страной, улучшившей рейтинг.
Ниже Казахстана в индексе расположились такие страны, как Индия (38), Индонезия (37), Аргентина (37), Сербия (35), Украина (35), Бразилия (34), Таиланд (34), Турция (34), Беларусь (33), Россия (22) и др.
ИВК является композитным индексом – для выведения рейтинга Казахстана используются данные 9 различных организаций.
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