На 5 лет осудили организаторов финпирамиды World Business Consulting

Досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финпирамиды "World Business Consulting" окончено АФМ в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории г.Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан.



На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов.

Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.



Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно.

Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

В целом, с начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.





