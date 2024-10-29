На 46 млн тенге оштрафовали водителей в области Абай за непристегнутый ремень безопасности
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В области Абай продолжается практика штрафования водителей за непристегнутый ремень безопасности. С начала года было наложено около 4 600 штрафов, на сумму 46,5 миллионов тенге за нарушения правил использования ремней безопасности и мотошлемов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
"Согласно статье 593 Административного кодекса, за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности предусмотрен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей, что составляет 18 460 тенге. Важно отметить, что за повторное нарушение в течение года штраф возрастает до 10 месячных расчетных показателей. Несмотря на активные разъяснительные кампании и информационные материалы о необходимости использования ремней безопасности, многие водители и пассажиры по-прежнему пренебрегают этой мерой. Это подчеркивает важность повышения осведомленности о правилах дорожного движения и их значимости для обеспечения безопасности на дорогах.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения не только являются наказанием, но и направлены на формирование культуры безопасности среди водителей и пассажиров. Каждое нарушение служит напоминанием о том, насколько важно соблюдать правила, которые созданы для защиты жизни и здоровья всех участников дорожного движения", ― говорится в сообщении.
Департамент полиции области Абай призывает всех водителей и пассажиров соблюдать правила использования ремней безопасности и мотошлемов, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий и сохранить жизни.
"Безопасность на дорогах — это общая ответственность каждого из нас", ― отметили в ДП.
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