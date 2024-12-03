На 44 млн тенге оштрафовали предприятие после жалоб карагандинцев

Департамент экологии оштрафовал ТОО "Лад-Комир" в Караганде более чем на 44 миллиона тенге за нарушение экологического законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

На предприятие 18 октября пожаловались жители посёлка Техбаза и попросили провести внеплановую проверку ТОО.

В результате проверки выявлен ряд нарушений.

"Превышение нормативов выбросов на источнике 0015 (котел №6) по оксиду углерода на 0,3081 г/сек. Нарушены требования статьи 202 Экологического Кодекса РК. Наложен административный штраф по части 1 статьи 328 КоАП РК на сумму 36 400 тенге. Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду вследствие увеличения площадей складов промпродукта, буферных складов. Нарушены требования статей 39 и 90 Экологического кодекса РК. Наложены административные штрафы в размере 100 МРП и на сумму 42 989 648 тенге", - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

Кроме того, выявлена работа мобильной дробильно-сортировочной установки без соответствующего экологического разрешения и без проведения государственной экологической экспертизы. Штраф за это нарушение составил 200 МРП и 686 712 тенге.

Департаментом выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства с указанием конкретных сроков.

Общая сумма наложенных на ТОО "Лад-Комир" штрафов составила 44 266 560 тенге. Все деньги взысканы в полном объёме.