Для реализации поручения Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект "Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря", передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на ortcom.kz. Проект охватывает три основных направления. В частности, предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.

В 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 млрд кубометров воды.

Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.