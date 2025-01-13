  • 13 Января, 16:53
  • BAIGENEWS

На 42% увеличили объем воды в Северном Арале

По итогам первой фазы проекта по сохранению Северного Арала объем воды достиг 27 млрд кубометров.

Сегодня, 15:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
e-cis.info Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
122
Фото: e-cis.info

Для реализации поручения Главы государства Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект "Региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря", передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на ortcom.kz. Проект охватывает три основных направления. В частности, предусмотрены важные меры по увеличению объемов и эффективности накопления воды в Северном Арале, улучшению управления водными ресурсами, развитию рыбного хозяйства и экотуризма, улучшению экологического состояния региона.

В 2024 году Министерство водных ресурсов и ирригации направило в Арал около 2,6 млрд кубометров воды. В поливной период был направлен рекордный объем – 1 млрд кубометров воды.

Это стало возможным благодаря грамотному распределению воды реки Сырдарья и ее экономии. Для сравнения, в 2022 году в Арал поступило всего 816 млн кубометров воды.

"Эти цифры – результат системной работы, проведенной за последние два года. Мы достигли взаимопонимания с соседними странами в вопросах экономии и справедливого распределения водных ресурсов в трансграничных реках. предприняли конкретные шаги. Мы будем продолжать переговоры и приложим все усилия для поддержания стабильного уровня важных водохранилищ. Проект по восстановлению Арала направлен, прежде всего, на улучшение экологической обстановки региона, развитие рыбного хозяйства и туризма, повышение благосостояния жителей",– отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Самое читаемое

Наверх