На 42 млн тенге обманула женщина родственников и друзей в Экибастузе

35-летняя женщина обманула родственников и знакомых, предлагая получить жильё, используя её "связи" в акимате города. Для продвижения в очереди она брала 1,5 до 7 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сумма ущерба составила более 42,5 миллиона тенге.

"Преступную деятельность она начала с 2021 года. Продолжая вводить в заблуждение шестерых потерпевших, предлагала вложиться в тендер, которого вообще не существовало, обещая возврат денег в двойном размере. Потерпевшие, оформив кредиты в банках, передавали ей деньги, которыми она распоряжалась по своему усмотрению", - сообщил замначальника УП Экибастуза Валентин Бримжанов.

Подсудимая вину признала.

Суд учёл смягчающие наказание обстоятельства - раскаяние, первую судимость, имеющихся на иждивении четырёх детей и беременность. В итоге, женщину приговорили к пяти годам колонии с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Приговор ещё не вступил в законную силу.



