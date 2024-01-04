На 40 млн тенге оштрафовали торговцев нелегальной пиротехники

Более 12 тысяч несертифицированной пиротехнической продукции изъяли казахстанские полицейские в период новогодних праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 25 декабря 2023 года по 3 января 2024 года в ходе ОПМ "Пиротехника" проведено более 4,5 тысяч рейдовых мероприятий.

"Изъято более 12 тысяч штук несертифицированной пиротехнической продукции. Наложены штрафы на сумму более 40 млн тенге. Нарушители привлечены к административной ответственности, в том числе за торговлю товарами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством РК", - сообщили в полиции.

Несмотря на принимаемые меры, на территории страны зарегистрировано 23 факта получения ожогов при неосторожном обращении с фейерверками, из них 14 детей.