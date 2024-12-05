На 40% хотят разгрузить одну из главных улиц в Алматы

В Алматы маслихат собирается рассмотреть проект 3-летнего бюджета мегаполиса. Стало известно, на какие инфраструктурные проекты предполагается выделение денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу маслихата.

В 2025 году в мегаполисе намерены завершить строительство крупных транспортных объектов.

Что планируют завершить:

пробивка ул. Саина (Рыскулова – Акын Сара, 3,2 км) снизит нагрузку на ул. Момышулы на 40%;

пробивка пр. Абая (Момышулы – граница города, 5,3 км) с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами откроется в мае;

развязка на Жансугурова – Сейфуллина будет завершена в июне.

Последняя развязка включает два тоннеля (690 м) для бесперебойного движения по Сейфуллина, проезд по Жансугурова на уровне земли, надземные переходы, тротуары и озеленение. Пропускная способность по Сейфуллина вырастет на 20%, по Жансугурова — на 15%.

"Эти проекты сделают дороги Алматы удобнее и безопаснее для всех жителей", - заверили в акимате.

Ранее сообщалось, как чиновники наживаются за счёт ремонта и строительства автодорог.