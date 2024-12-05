  • 5 Декабря, 14:24
  • BAIGENEWS

На 40% хотят разгрузить одну из главных улиц в Алматы

Об этом сообщили в акимате городе.

Сегодня, 14:10
АВТОР
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акимат г. Алматы Сегодня, 14:10
Сегодня, 14:10
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Фото: акимат г. Алматы

В Алматы маслихат собирается рассмотреть проект 3-летнего бюджета мегаполиса. Стало известно, на какие инфраструктурные проекты предполагается выделение денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу маслихата.

В 2025 году в мегаполисе намерены завершить строительство крупных транспортных объектов.

Что планируют завершить:

  • пробивка ул. Саина (Рыскулова – Акын Сара, 3,2 км) снизит нагрузку на ул. Момышулы на 40%;
  • пробивка пр. Абая (Момышулы – граница города, 5,3 км) с шестиполосной дорогой, велодорожками и тротуарами откроется в мае;
  • развязка на Жансугурова – Сейфуллина будет завершена в июне.

Последняя развязка включает два тоннеля (690 м) для бесперебойного движения по Сейфуллина, проезд по Жансугурова на уровне земли, надземные переходы, тротуары и озеленение. Пропускная способность по Сейфуллина вырастет на 20%, по Жансугурова — на 15%.

"Эти проекты сделают дороги Алматы удобнее и безопаснее для всех жителей", - заверили в акимате.

Ранее сообщалось, как чиновники наживаются за счёт ремонта и строительства автодорог.

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