На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы

Выгодно вкладывать деньги учил алматинцев 24-летний житель пригорода. На "раскрутку" в Сети мужчина взял у одного из "учеников" четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По предварительным данным следствия, молодой человек под предлогом “раскрутки” денег на финансовой интернет-площадке, предлагал желающим приумножить капитал, но обещанного не выполнял. Подтверждающие получение оплаты документы, квитанции и выписки он “клиентам” не предоставлял. В одном эпизоде добычей гражданина Л. стали чужие четыре миллиона тенге", - сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.

Подозреваемого задержали.

Устанавливается его причастность к другим подобным эпизодам.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 190 УК РК - "Мошенничество".