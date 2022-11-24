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  • На 34 миллиона тенге оштрафовали медучреждения в Актюбинской области
pixabay.com Сегодня, 13:15
169
Сегодня, 13:15
169
Фото: pixabay.com

На 34 миллиона тенге оштрафовали медучреждения в Актюбинской области

С начала года служба санитарно-эпидемиологического контроля в Актюбинской области проверила 586 медицинских объектов, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде учреждений были выявлены нарушения. По итогам проверки на них наложены 268 штрафов на сумму 34 259 355 тенге и выдано 48 санитарных предписаний по устранению нарушений. 

"На контроле департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области находятся 889 медицинских организаций, из них 123 стоматологические клиники и кабинеты. В лечебно-профилактических организациях важно соблюдать санитарно-эпидемиологические и дезинфекционно-стерилизационные требования и правила, так как невыполнение требований увеличивает риск распространения и регистрации внутренних инфекционных заболеваний на объектах здравоохранения", - говорится всообщении Комитета.

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#проверка #здравоохранение #штрафы #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:15
169
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