На 34 миллиона тенге оштрафовали медучреждения в Актюбинской области

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С начала года служба санитарно-эпидемиологического контроля в Актюбинской области проверила 586 медицинских объектов, передаёт BaigeNews.kz.

В ряде учреждений были выявлены нарушения. По итогам проверки на них наложены 268 штрафов на сумму 34 259 355 тенге и выдано 48 санитарных предписаний по устранению нарушений.