На 33 млн тенге оштрафовали чиновника в Костанайской области

Рудненский городской суд (Костанайская область) огласил приговор руководителю отдела государственного контроля РГУ "Тобол – Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соощение Антикоррупционной службы РК.

"Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,1 млн тенге от председателя одного из садоводческих кооперативов г. Рудного за непринятие мер по выявлению нарушений водного законодательства в рамках плановой проверки.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в Антикоре.