На 33 млн тенге оштрафовали чиновника в Костанайской области
Его признали виновным в получении взятки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рудненский городской суд (Костанайская область) огласил приговор руководителю отдела государственного контроля РГУ "Тобол – Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соощение Антикоррупционной службы РК.
"Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,1 млн тенге от председателя одного из садоводческих кооперативов г. Рудного за непринятие мер по выявлению нарушений водного законодательства в рамках плановой проверки.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в Антикоре.
Приговор вступил в законную силу.
"В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы". - добавили в ведомстве.
Напгмним, ранее сообщалось, что начальника депо в Актюбинской области осудили за взятку в полтора миллиона.