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На 324 млн тенге оштрафовали оператора по поставкам социального газа в Атырау

Сегодня, 11:09
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: gov.kz

К административной ответственности привлекли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в Атырау. Компания должна выплатить штраф в размере более 324 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

В действиях ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" выявили ряд нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

"В частности, нарушения выявлены в части злоупотребления своим  доминирующим или монопольным положением, выраженные в применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям, создании препятствия к доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка и  навязывании контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора", - говорится в сообщении.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау, ТОО привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере более 324 млн. тенге. Постановление суда вступило в законную силу.

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