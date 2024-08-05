На 32 миллиона тенге украли сельхозпродукцию в СКО

В СКО с территории одного из ТОО Тимирязевского района было украдено более 200 тонн масленичных культур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции выяснили, что сельхозпродукция была вывезена на нескольких автомашинах КамАЗ с прицепами. Ущерб составил около 32 миллионов тенге. Полицейские также установили подозреваемых - водителей 1982-го и 1985-го годов рождения, а также скупщиков краденного на территории соседней Костанайской области.

В настоящее время ведется досудебное производство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.