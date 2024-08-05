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На 32 миллиона тенге украли сельхозпродукцию в СКО

Сегодня, 04:08
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 04:08
Сегодня, 04:08
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Фото: polisia.kz

В СКО с территории одного из ТОО Тимирязевского района было украдено более 200 тонн масленичных культур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции выяснили, что сельхозпродукция была вывезена на нескольких автомашинах КамАЗ с прицепами. Ущерб составил около 32 миллионов тенге. Полицейские также установили подозреваемых - водителей 1982-го и 1985-го годов рождения, а также скупщиков краденного на территории соседней Костанайской области.

В настоящее время ведется досудебное производство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

"Сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактическую работу с владельцами объектов предпринимательства. Мы рекомендуем принимать меры по укреплению территории, оснащению объектов видеонаблюдением, сигнализацией, охраной. Данные меры заметно снижают риск совершения имущественных преступлений, связанных с незаконным проникновением", — отмечает заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

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