На 32 миллиона тенге украли сельхозпродукцию в СКО
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В СКО с территории одного из ТОО Тимирязевского района было украдено более 200 тонн масленичных культур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции выяснили, что сельхозпродукция была вывезена на нескольких автомашинах КамАЗ с прицепами. Ущерб составил около 32 миллионов тенге. Полицейские также установили подозреваемых - водителей 1982-го и 1985-го годов рождения, а также скупщиков краденного на территории соседней Костанайской области.
В настоящее время ведется досудебное производство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
"Сотрудники полиции на регулярной основе проводят профилактическую работу с владельцами объектов предпринимательства. Мы рекомендуем принимать меры по укреплению территории, оснащению объектов видеонаблюдением, сигнализацией, охраной. Данные меры заметно снижают риск совершения имущественных преступлений, связанных с незаконным проникновением", — отмечает заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.
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