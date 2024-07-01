На 300 млн тенге оштрафовали крупную компанию в Карагандинской области после проверки экологов

Фекальные воды незаконно сливало крупное предприятие в Карагандинской области. ТОО "Алтай Полиметаллы" после проверки экологов оштрафовали более чем на 300 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам проверки деятельности ТОО государственной экологической инспекцией выявлены следующие нарушения: предприятие осуществляло деятельность без положительного заключения государственной экологической экспертизы и соответствующего экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду (на сброс хозяйственно-фекальных сточных вод). Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 313 миллионов тенге", - сообщили в департаменте экологии региона.

Объём сброса составил 80 000 кубометров.

Кроме того, направлен иск в специализированный межрайонный экономический суд о приостановлении деятельности комплекса очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод, решением которого деятельность была приостановлена (до устранения выявленных нарушений).

Не согласившись с итогами проверки, предприятие подало апелляционную жалобу.

Постановлением Карагандинского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения.