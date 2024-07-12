На 30% увеличился пассажиропоток в курорт Боровое
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В живописный уголок Казахстана за июнь было перевезено 49 тысяч человек электропоездами Нацперевозчика. Этот показатель на 30% выше, чем в прошлом году, когда услугами железной дороги воспользовались около 34 тысяч пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
Для удобства пассажиров в этом году Нацперевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту "Караганда-Астана-Курорт Боровое" на участке №6811/6812 "Астана-Курорт Боровое" до 2,5 часов. Электропоезд курсирует пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Кроме того, на летний период продлен маршрут скоростного электропоезда №7509/7510 "Павлодар-Астана" до Кокшетау с остановкой на станции Курорт-Боровое (номер поезда №6805/6806). Поезд курсирует два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
"Эти меры способствовали увеличению пассажиропотока в Курорт Боровое. В этом году планируется перевезти в поездах 125 тыс.пассажиров в направлении Курорт-Боровое.
Также ежедневно в сторону Борового курсирует электропоезд №6829/6830 "Астана-Кокшетау". Кроме этого, со станции Астана-1 курсируют электропоезда Nº7553/7556, №6811/6812 "Караганда-Астана-Курорт-Боровое", Nº7507/7508 "Астана-Кокшетау" - от вокзала Нурлы Жол", - говорится в сообщении.
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