На 30% увеличился пассажиропоток в курорт Боровое

В живописный уголок Казахстана за июнь было перевезено 49 тысяч человек электропоездами Нацперевозчика. Этот показатель на 30% выше, чем в прошлом году, когда услугами железной дороги воспользовались около 34 тысяч пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Для удобства пассажиров в этом году Нацперевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту "Караганда-Астана-Курорт Боровое" на участке №6811/6812 "Астана-Курорт Боровое" до 2,5 часов. Электропоезд курсирует пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Кроме того, на летний период продлен маршрут скоростного электропоезда №7509/7510 "Павлодар-Астана" до Кокшетау с остановкой на станции Курорт-Боровое (номер поезда №6805/6806). Поезд курсирует два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.