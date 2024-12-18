В Астане состоялась торжественная церемония зажжения праздничных ёлок. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Самые высокие 25-метровые новогодние ёлки установлены на парковке стадиона "Астана Арена" и на площади у монумента "Қазақ Елі".

Лесная красавица у стадиона "Астана Арена" украшена световыми декоративными снежинками и узорами, 2 500 игрушками в жёлтом и красном оттенках, гирляндами. На макушке использована световая снежинка размером два метра.

Во время зажжения ёлки для жителей и гостей столицы была организована концертная программа с участием Қайрата Баекенова, Рината Малцагова, AYREE, детского хора и танцевальных коллективов, новогодняя ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны.

В районе Нура огни зажгли на ёлках, установленных на восьми локациях: в Центральном парке, сквере ЖК "Зелёный квартал", в сквере Айгыржал в жилом массиве Уркер, возле торгово-развлекательных центров "Сарыарка", "Керуен сити", "Азия парк", "Хан Шатыр" и ЦСО "Айланд" и на пересечении улиц Сыганак и Айтматова.

В районе Сарайшык на площади Қазақ елі для горожан устроили праздничную программу. Люди пели, танцевали, катались на горке и катке, делали фото на память у специально установленных фотозон.

В районе Сарайшык новогоднюю ёлку зажгли на железнодорожном вокзале "Нұрлы Жол".

В районе Алматы - у Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, спортивного комплекса Sana Sport, в парке "Алма" по улице Рыскулбекова, возле Astana Music Hall и по проспекту Кошкарбаева, 80/1.

В районе "Есиль" на территории ЭКСПО засияла 23-метровая новогодняя ёлка. Она украшена 4 000 игрушек, среди которых шары диаметром от 15 до 40 сантиметров, гирляндами. Тут же открыты горки и каток, жители и гости столицы могут сделать фотографии на фоне малых архитектурных форм в виде сказочных персонажей.

В районе Байконыр пять великолепных новогодних елок украсили следующие места: территория Дворца Жастар, парк имени Ататюрка на улице Ташенова, в жилых массивах "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) и "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской), дачном массиве "Қоянды". Кроме того, в районе установлены две пятиметровые конусные елки по адресам Кеншилер, 5 и Досмухамедулы, 6.

В районе Сарыарка засияли шесть ёлок разной высоты - от трёх до 18 метров.