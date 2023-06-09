На 30% больше будут зарабатывать воспитатели детских садов

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С 1 сентября зарплату воспитателям детсадов повысят на 30%, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Департаменте дошкольного образования министерства просвещения, по поручению главы государства с января 2020 года по январь 2023 года заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25 процентов. С 1 сентября 2023 года повысится еще на 30 процентов. Таким образом, зарплата свыше 97 тысячи педагогов увеличится в 2,5 раза.

"Ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке главы государства, дает положительный эффект. В целях усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации и аттестации, повышения социального статуса и заработной платы министерством ведется системная работа. Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 гг. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения", - отметила директор департамента Наталья Жумадильдаева.

К слову, подготовка кадров по направлению и специальности "Дошкольное воспитание и обучение" ведется в 39 вузах и 119 колледжах. Колледжи совместно с дошкольными организациями разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта "Педагог" с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы.

Кроме того, пересмотрены квалификационные требования для педколледжей. Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.