На 2,8 млрд тенге обманули продавцы посуды жительниц Актау
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Двух жительниц Актау приговорили к длительным срокам лишения свободы за обман покупателей, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что гражданка А. в 2021-2023 годах создала 25 групп в WhatsApp и назначила администраторами в них своих знакомых. В группах публиковали рекламу о продаже посуды и бытовой техники по низким ценам. Люди перечисляли предоплату, но товары не получали. А продавец тратила деньги по своему усмотрению.
"Также А. с целью легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путём, заключала договоры купли-продажи на движимое и недвижимое имущество", - сообщили в суде.
Гражданка Б., являясь администратором четырёх групп, открытых А., предоставляла участникам ложную информацию, "то есть способствовала в мошеннических действиях: принимала заказы от потерпевших и получала от них денежные средства, часть которых оставляла себе, а остальные переводила А".
Действиями подсудимых 294 потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму более 2,8 миллиарда тенге.
Подсудимые вину признали частично, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
А. приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Её помощницу Б. - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объёме.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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