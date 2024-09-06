На 2,8 млрд тенге обманули продавцы посуды жительниц Актау

Двух жительниц Актау приговорили к длительным срокам лишения свободы за обман покупателей, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что гражданка А. в 2021-2023 годах создала 25 групп в WhatsApp и назначила администраторами в них своих знакомых. В группах публиковали рекламу о продаже посуды и бытовой техники по низким ценам. Люди перечисляли предоплату, но товары не получали. А продавец тратила деньги по своему усмотрению.

"Также А. с целью легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путём, заключала договоры купли-продажи на движимое и недвижимое имущество", - сообщили в суде.

Гражданка Б., являясь администратором четырёх групп, открытых А., предоставляла участникам ложную информацию, "то есть способствовала в мошеннических действиях: принимала заказы от потерпевших и получала от них денежные средства, часть которых оставляла себе, а остальные переводила А".

Действиями подсудимых 294 потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму более 2,8 миллиарда тенге.

Подсудимые вину признали частично, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

А. приговорили к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Её помощницу Б. - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Исковые заявления потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.