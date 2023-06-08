На 2,5 миллиона тенге оштрафовали золотодобывающую фабрику в ВКО

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Пять дел об административных правонарушениях и штраф на 2 587 500 тенге. Таков итог проверки экологов фабрики по извлечению золота, против деятельности которой уже более двух лет выступает местное население в Восточном Казахстане, передает корреспондент ВaigeNews.kz.

Речь идет о поселке Маралды в Курчумском районе ВКО. О конфликте между местными жителями, которые категорически против того, чтобы фабрика начала добывать золото в промышленных масштабах рядом с их поселком, и представителями предприятия, которые утверждают, что не повлияют на экологическую обстановку края, мы писали.

Кстати, добывать предприятие планирует 250 тысяч тонн золота в год. Противостояние длится несколько лет, а последние два года сильно обострилось. Мир между сторонами достигнут так и не был, более того, в конфликт вовлечены профильные министерства, аким области Даниал Ахметов и даже президент.

Напомним, официально добыча золота на месторождении "Маралихинское", которое находится в нескольких километрах от поселка Маралды, не начата. ТОО "ГРК "Maralicha" получено разрешение только геологоразведку. Работы начаты, однако жители уверены, что предприятие уже ведет добычу золота. Люди жалуются на пыль, взрывы и даже рост заболеваний. Но главная проблема, по мнению маралдинцев – использование в технологии добычи золота цианида. Данный химический реагент необходим для расщепления руды. Именно это вещество, по мнению жителей, поселка будет попадать в воду и землю, отравляя природу.

Сегодня стали известны итоги проверки предприятия со стороны департамента экологии Восточно-Казахстанской области. Как пояснили в ведомстве, контракт на разведку золотосодержащей руды ТОО "ГРК "Maralicha" был заключен с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК 27 декабря 2013 года.

"Действительно, согласно плану горных работ, геологоразведочные работы представляют собой опытно-промышленную добычу рудной массы в объеме 50 тысяч тонн в год. Вот только жители села воспринимают эту добычу как нарушение условий по недропользованию, то есть не соответствующей своему профилю деятельности", - сообщили в Департаменте экологии ВКО.

Вместе с тем, стали известны результаты внеплановой проверки золотоизвлекательной фабрики в части строительства, проведенной в конце мая текущего года.

"В ходе проверки на участке строительства выявлены факты загрязнения земель, размещения отходов в неустановленных местах. В целом были составлены 5 дел об административных правонарушениях и выданы квитанции на оплату штрафов на общую сумму 2 587 500 тенге", - рассказали в департаменте экологии ВКО.

Здесь также добавили, что по обращениям жителей планируется проведение повторной проверки.