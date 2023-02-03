На 23,4% подорожали социально-значимые товары в Казахстане за год

Фото: gov.kz

За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,3 процента, а в годовом выражении – сразу на 23,4 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по стране на 31 января составила:

крупа гречневая – 500 тг/кг;

подсолнечное масло – 905 тг/л;

рожки – 306 тг/кг.

Кроме этого, по данным бюро, цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в январе огурцы подорожали на 22,4 процента, лук репчатый – на 16,7 процента, помидоры – на 8,8 процента, перец сладкий – на 6,5 процента.

Повышение цен аналитики также отметили на рис – на 2,9 процента, крупу манную, рыбу охлажденную – по 1,8 процента, хлеб ржано-пшеничный, яйца – по 1,7 процента, крупу овсяную, свинину, кефир – по 1,6 процента, грудки кур, молоко питьевое, сыры рассольные, фрукты, воду питьевую – по 1,4 процента каждый. Сахар-песок подешевел на 1,9 процента.

В разрезе регионов продовольственные товары больше всех выросли в городах Астана и Шымкент – по 2,2 процента, непродовольственные в области Абай и Северо-Казахстанской области – по 1,4 процента, платные услуги в Актюбинской области – на 2,8 процента.