На 2,3 млрд тенге оштрафовали коммунальщика в Жетысу

В Жетысу предприятие оштрафовали на 2,3 миллиарда тенге за превышение лимитов накопления отходов и выбросов эмиссий в окружающую среду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В Жетысу прокуроры выявили, что предприятие, оказывающее услуги по утилизации коммунальных отходов, уклоненяется от уплаты обязательных платежей.

Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 2020 по 2023 год предприятие обслуживало полигон твердо-бытовых отходов Талдыкоргана. В отчете предприятие указало, что приняло за этот период 24 тысячи тонн мусора, но при анализе отчетов и сверке взаиморасчетов предприятия прокуроры выявили 41 контрагента, которыми было перевезено на полигон более 138 тысяч тонн ТБО.