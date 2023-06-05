На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области

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На 23 миллиона тенге оштрафовали подрядные компании за некачественное строительство социальных объектов в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

К административной ответственности привлекли 47 подрядчиков.

Различные нарушения в строительстве соцобъектов выявили специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля в ходе внеплановой проверки. Оштрафованы те подрядчики, которые применяли некачественные стройматериалы или нарушали условия проекта.

За четыре месяца возбуждено 79 административных дел. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, к ответственности привлекли специалистов технического надзора.