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  • На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области
24.kz Сегодня, 18:59
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Сегодня, 18:59
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Фото: 24.kz

На 23 млн тенге оштрафовали подрядчиков в Жамбылской области

На 23 миллиона тенге оштрафовали подрядные компании за некачественное строительство социальных объектов в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

К административной ответственности привлекли 47 подрядчиков.

Различные нарушения в строительстве соцобъектов выявили специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля в ходе внеплановой проверки. Оштрафованы те подрядчики, которые применяли некачественные стройматериалы или нарушали условия проекта.

За четыре месяца возбуждено 79 административных дел. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, к ответственности привлекли специалистов технического надзора.

"Одного подрядчика мы лишили лицензии, потому что он не закончил строительство двух школ в Турар Рыскуловском районе. Так же он поступил в селе Кайрат Жуалынского района. Там он не достроил Дом культуры на 149 мест. А четырёх специалистов технадзора мы на полгода отстранили от работы", - сообщил руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области Кайрат Бисембаев.

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Сегодня, 18:59
322
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