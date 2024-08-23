На 23 миллион тенге обманул аферист доверчивых карагандинцев

В Караганде по подозрению в мошенничестве задержан 36-летний мужчина, против него возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области.

Злоумышленник поместил в социальных сетях объявление, обещая провести в частные дома центральное отопление. Причем по ценам ниже рыночных, но при условии предоплаты.

"Девять жителей города попались на уловку проходимца, отправив на указанный в объявлении счет денежные средства. Но предложенной услуги так и не получили. Общая сумма нанесенного ущерба составила 23 миллион тенге", - сообщили в полиции.

Подозреваемый дал признательные показания. Свои противоправные действия он объяснял тем, что испытывал материальные затруднения.