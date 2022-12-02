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На 21% выросла выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане
Выработка электроэнергии объектами возобновляемых источников энергии в Казахстане за девять месяцев выросла на 21 процент до 3,9 миллиарда кВт·ч. Доля объектов ВИЭ в общем объёме генерации достигла 4,6 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Большая часть выработанной энергии пришлась на ветровые электростанции: 1,6 миллиарда кВт·ч, плюс 38,5 процента за год. Солнечные электростанции произвели 1,5 миллиарда кВт·ч, плюс 7,9 процента за год.
Малые ГЭС произвели за год 789,8 млн кВт·ч, это на 17,6 процента больше, чем годом ранее. Выработка биоэлектростанциями, напротив, сократилась на 56,9 процента - до 1,1 миллиона кВт·ч.
На первое октября мощность объектов ВИЭ в Казахстане составила 2,3 тысячи МВт — сразу на 21 процент больше, чем годом ранее.
Большая часть установленной мощности пришлась на солнечные электростанции: 49,4 процента от РК, или 1,1 тысячу МВт, плюс 11,3 процента за год.
Ещё 893,9 МВт пришлось на ветровые электростанции, 280,2 МВт — на малые ГЭС, 1,5 МВт — на биоэлектростанции.
Инвестиции, направленные на "зелёную экономику", по итогам 2021 года составили 103,8 миллиарда тенге — на 13,7 процента меньше в стоимостном выражении, чем в 2020-м. В региональном разрезе наибольший объём инвестиций пришёлся на Жамбылскую область: 52,4 миллиарда тенге — в 8,3 раза больше, чем годом ранее. Следом идут Актюбинская (25,6 миллиарда тенге, годовой рост — в 2,6 раза) и Акмолинская (11,2 миллиарда тенге, минус 81,5 процента) области. В целом инвестиции в секторе были зафиксированы лишь в 11 регионах РК.
В разрезе направлений большая часть капитальных вложений пришлась на деятельность в области возобновляемых источников энергии: 98,9 миллиарда тенге, или 95,3 процента инвестпортфеля в секторе. Ещё 4,8 миллиарда тенге инвестировали в деятельность в области энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности, 32 миллионов тенге — в сферу снижения эмиссий парниковых газов.
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