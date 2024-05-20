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На 21% вырос экспорт грузов из Казахстана в Китай по железной дороге

Вчера, 15:31
АВТОР
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КТЖ Вчера, 15:31
Вчера, 15:31
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Фото: КТЖ

По итогам января-апреля 2024 года объем перевозки железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем достиг 10,1 млн тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации нацкомпании, данный показатель увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос на 21%, до 4,5 млн тонн.

"Перевозка через погранпереход Алтынколь - Хоргос увеличилась на 8% к уровню прошлого года, до 4,2 млн тонн. В том числе экспорт – на 42%, до 1,5 млн тонн. Через станцию Достык передано в КНР и обратном направлении 5,9 млн тонн, что на 18% выше показателя прошлого года. Экспорт вырос на 13%, до 3 млн тонн", - уточнили в КТЖ.

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