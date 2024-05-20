На 21% вырос экспорт грузов из Казахстана в Китай по железной дороге
Вчера, 15:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 15:31Вчера, 15:31
339Фото: КТЖ
По итогам января-апреля 2024 года объем перевозки железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем достиг 10,1 млн тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
По информации нацкомпании, данный показатель увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос на 21%, до 4,5 млн тонн.
"Перевозка через погранпереход Алтынколь - Хоргос увеличилась на 8% к уровню прошлого года, до 4,2 млн тонн. В том числе экспорт – на 42%, до 1,5 млн тонн. Через станцию Достык передано в КНР и обратном направлении 5,9 млн тонн, что на 18% выше показателя прошлого года. Экспорт вырос на 13%, до 3 млн тонн", - уточнили в КТЖ.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана