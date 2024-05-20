На 21% вырос экспорт грузов из Казахстана в Китай по железной дороге

По итогам января-апреля 2024 года объем перевозки железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем достиг 10,1 млн тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации нацкомпании, данный показатель увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом экспорт вырос на 21%, до 4,5 млн тонн.