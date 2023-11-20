На 21% увеличилась внутренняя торговля в Казахстане за год

Объём внутренней торговли в Казахстане с начала 2023 года достиг 47 трлн тенге, что на 20,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, более двух третей объёма традиционно пришлось на оптовую торговлю: 32,2 трлн тг — на 19,8% больше по сравнению с январём–октябрём 2022 года. Объём розничной торговли достиг 14,8 трлн тг — на 22,6% больше, чем годом ранее.

"В структуре оптовой торговли за январь–октябрь 2023 года 82,5% составили непродовольственные товары: 26,6 трлн тг — на 24,2% больше по сравнению с январём–октябрём 2022 года. На продовольственные товары в оптовой торговле пришлось 5,6 трлн тг — лишь на 2,6% больше, чем годом ранее. В розничной торговле непродовольственные товары составили 67,6%, или 10 трлн тг, плюс сразу 29,5% за год. На продовольственные товары пришлось 4,8 трлн тг — на 10,3% больше, чем годом ранее", - пишет издание.

В региональном разрезе более двух третей всего объёма оптовой торговли совокупно пришлось на Алматы (12,3 трлн тг), Астану (5,3 трлн тг) и Атыраускую область (4,8 трлн тг). В розничной торговле чуть более половины объёма также пришлось на три региона: Алматы (4,8 трлн тг), Астану (1,9 трлн тг) и Карагандинскую область (1,2 трлн тг).