На 20 процентов подорожали за год билеты на поезд в Казахстане

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В пяти регионах страны рост составил более 30 процентов.

По данным аналитиков, проезд в пригородном поезде обходится на 16,7 процента дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 20,6 процента, в купейном вагоне — на 17,8 процента.

Самый заметный рост цен зафиксировали в Шымкенте (на 56,3 процента за год), а также в Жетысуской (на 45 процентов) и Алматинской (на 32,3 процента) областях.

Наименьший рост цен в Актюбинской (плюс 4,9 процента), Западно-Казахстанской (плюс 6,6 процента), Улытауской и Павлодарской (плюс восемь процентов в каждом из регионов) областях.

"За январь – сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 миллиона пассажиров — сразу на 32,6 процента больше, чем годом ранее. В сентябре пассажироперевозки составили 1,6 миллиона пассажиров, увеличившись за год на 32,7 процента. Пассажирооборот достиг 12,5 миллиарда пкм — на 38,7 процента больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тысячи человек, плюс 23,1 процента за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Самые низкие показатели в Западно-Казахстанской области.