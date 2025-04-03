Злоумышленница развернула настоящую мошенническую кампанию на популярной интернет-платформе "OLX", выставляя "фейковые" объявления о продаже мебели с вымышленными описаниями и поддельными фотографиями.

Одна из жертв, заинтересовавшись объявлением о продаже дивана за 50 тыс. тенге, не проверив достоверность информации и не осмотрев товар лично, перевела предоплату в размере 40 тыс. тенге на указанный абонентский номер мошенницы. После получения денег злоумышленница прекратила всякую связь, оставив покупательницу в надежде на товар, который так и не появился.

В итоге, более 40 потерпевших оказались обманутыми, а общая сумма ущерба превысила 2 миллиона тенге. Осужденная признала свою вину и возместила ущерб всем пострадавшим.

Суд приговорил мошенницу к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания, учитывая наличие малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура столицы напоминает гражданам о важности осторожности и призывает не доверять сомнительным виртуальным сделкам.

Ранее мы сообщали, что уполномоченный по правам человека предупреждает казахстанцев о новых мошенниках.