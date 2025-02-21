"Аграрная кредитная корпорация" продолжает финансирование по программе "Кең дала 2" с льготной ставкой вознаграждения на уровне 5% годовых, передаёт BaigeNews.kz.

Сформирован общий пул заявок от 2042 сельхозтоваропроизводителей на сумму порядка 239,4 млрд тенге, из них в работу уже приняты заявки от 1958 СХТП на сумму 232,7 млрд тенге. Профинансировано 1396 СХТП на сумму 171,6 млрд тенге.

Наибольшую активность проявляют СХТП Акмолинской, Костанайской и Туркестанской областей.

Напомним, согласно поручению Главы государства по раннему финансированию весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, прием заявок на льготное кредитование стартовал 29 ноября 2024 года. Данные меры приняты для того, чтобы аграрии могли качественно провести все необходимые мероприятия, закупить семена, удобрения и подготовить технику.

В целом, на ВПиУР будет направлено до 700 млрд тенге, из которых порядка 560 млрд тенге будут привлечены из рыночных источников капитала. Благодаря принятым Правительством мерам аграрии получат финансовую поддержку при максимально удобных для них условиях.

В частности, увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения. Финансирование будет доступно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и АКК.

Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения Фондом развития предпринимательства "Даму" предусмотрено гарантирование 85% от суммы займа.