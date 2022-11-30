На 17% за год выросло количество административных нарушений в строительстве РК

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Количество административных правонарушений в строительстве выросло сразу на 17 процентов за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

За девять месяцев 2022 года в стране зарегистрировали 2 900 административных правонарушений в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношений. Это 16,8 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

38,5 процента (1 100 правонарушений) всех административных правонарушений в секторе касаются строительства объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей экспертизу в установленном порядке.

636 раз (плюс 74,2 процента за год) строительство осуществлялось без сопровождения технического и авторского надзоров, 261 раз строители выполняли предпроектные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные работы с нарушением требований законодательства РК и государственных нормативов.

19,5 процента административных правонарушений в строительном секторе зарегистрировано в Алматы: 564 случая — на 62,1 процента больше, чем годом ранее. В Восточно-Казахстанской области - 429 правонарушений, в Шымкенте - 382 правонарушения (годовой рост в 4,1 раза).

В Абайской и Улытауской областях пока не зарегистрирован ни один случай нарушения.

В текущем году из 2 900 зарегистрированных правонарушений рассмотрено 2 800, это на 25,2 процента больше, чем за девять месяцев прошлого года. Вынесены постановления о прекращении производства по 64 делам (минус 25,6 процента за год).

Из оставшихся дел по 46 правонарушениям вынесли постановления о предупреждении, по 2 700 правонарушений присудили административный штраф.