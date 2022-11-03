На 17 миллионов тенге закупили стекла для остановок в Павлодаре

Фото: irbistv.kz

С начала года в Павлодаре заменить стекла пришлось на 85 остановках. Всего их установлено 145, но вот покоя вандалам они не дают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Причем причины чаще всего совершенно не объективные - делают это просто ради забавы или в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего страдают павильоны на проспекте Назарбаева, улицам Сатпаева, Естая и Камзина.

Подрядная организация вновь закупила стекла "Триплекс". Всего 230 штук. Меняют по мере выявления повреждений.

"Имеются проблемы также по металлическим остановкам. Довольно часто на них совершаются наезды автомобилей. Также на дороге М38 в сторону села Павлодарское несколько раз были установлены случаи кражи металлических листов, которым обшиты остановки", - говорит Салтанат Акимбекова, руководитель пресс-службы акима города Павлодара.

В городском акимате говорят, даже оклеивание остановок объявлениями проблема. Запрет есть и знают об этом все, но внимание обращают единицы. Возвращать павильоном эстетичный вид сложно. В полиции, к слову, напомнили об ответственности.

"За порчу чужого имущества предусмотрена статья 434 "Мелкое хулиганство". За нее предусмотрен штраф 5 МРП, либо административный арест до 10 суток. Также за причинение ущерба в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность, это статья 202 УК РК", - сказал начальник МПС УП города Павлодара Канат Дуйсекенов.

По данным полиции, в случае ДТП возместить ущерб легче всего. Такой факт скрыть сложно и оплачивают впоследствии по страховке автолюбителя. А чиновникам остается лишь взывать к совести - бережнее относится к городскому имуществу.