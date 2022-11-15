Фото: polisia.kz

В целях предотвращения ДТП на 16 тысяч домашних животных повесили светоотражающие ленты туркестанские полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Туркестанской области с начала года зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием домашних животных. В результате 10 человек погибли и 27 получили ранения.

В этой связи, сотрудники полиции проводят комплексные рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота.

"С жителями области были обсуждены основные причины ДТП и их профилактика. Для снижения дорожно-транспортных происшествий с участием скота, мы предложили надеть на шеи лошадей и коров светоотражающие ленты и в некоторых случаях показали, как это сделать. В результате проведенных работ, на сегодняшний день светоотражающие ленты повесили на 16 383 животных. Особенность ленты в том, что ее сразу видно водителям издалека в темное время суток. Поэтому подобные меры, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, будут продолжены", – подчеркнул начальник Управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области Асылхан Тореханов.

Следует отметить, что за 10 месяцев 2022 года к административной ответственности по статье 408 УК РК “Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных” привлечены 5 596 местных жителей.