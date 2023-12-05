На 16% снизились факты краж телефонов в Казахстане
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На 16% снизились факты краж мобильных телефонов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно статистике, за 10 месяцев по стране похищено более 9000 сотовых телефонов, что ниже регистрации прошлого года почти на 16%. При этом найдено и возвращено владельцам – более 4000.
В целях усиления противодействия кражам в Казахстане все мобильные телефоны должны быть зарегистрированы по схеме "IMEI + SIM + ИИН". В случае нарушения этой связки, должны заблокироваться.
Заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков отметил, что за последние три года наблюдается снижение количества краденных телефонов на 22,1%, карманных краж - на 57,7%, где так же предметом посягательства становятся сотовые телефоны. Раскрываемость данных преступлений остаётся на уровне 90%.
Для противодействия кражам сотовых телефонов полицейские проводят оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия по местам их скупки и сбыта. Проверяются рынки, базары, торговые дома и центры, бутики, ремонтные мастерские.
Чтобы не стать жертвой телефонных воров, стражи порядка рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
– не кладите телефон в наружные карманы одежды и сумок;
– следите за тем чтобы сумка, где лежит телефон, была всегда застёгнута;
– не оставляйте телефон без присмотра даже на короткий промежуток времени;
– не оставляйте телефон в автомашине на видном месте (на панели, сиденье и т.д.);
– чтобы найти утерянный телефон, пользуйтесь сервисом поиска устройств "Найти устройство" для телефонов с системой Android и "Локатор" для iPhone, где нужно обозначить смартфон как пропавший, вывести на экран сообщение с номером друга или родственника, по которому с вами можно будет связаться.
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