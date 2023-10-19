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На 16% подорожала тушёнка в Казахстане за год

Сегодня, 13:31
АВТОР
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iStockphoto Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31
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Фото: iStockphoto

Производство мясных консервов в Казахстане сократилось, при этом цены на них заметно выросли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным издания, производство мясных консервов в РК сократилось на 4%, составив за январь–август 2023 года 4,6 млн шт.

"За год мясные тушёные консервы выросли в цене сразу на 15,9%, при этом показатель всё же меньше, чем в прошлом году, когда тушёнка подорожала сразу на 30%. По итогам сентября 2023 года цены на мясные тушёные консервы выросли на 0,7% за месяц", - говорится в сообщении.

Мясные тушёные консервы за год подорожали во всех регионах РК.

При этом, самый заметный рост цен наблюдался в Шымкенте: сразу на треть. Следом идут Западно-Казахстанская и Жетысуская области: на 26,9% и на 26,2% соответственно. Меньше всего цены на тушёнку увеличились в Атырауской и Актюбинской областях: на 0,3% и на 0,5% соответственно.

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