На 16 млн тенге оштрафовали чиновников за плохие дороги в Алматинской области
Проверки провели полицейские.
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Сотрудники ДП Алматинской области провели 1 579 обследований дорог общего пользования в регионе. Выявлены многочисленные недостатки содержания трасс. Чиновников наказали на общую сумму 16 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Решением суда Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" привлечён к административной ответственности за неисполнение ранее выданного сотрудниками полиции предписания. На организацию наложен штраф в размере 738 400 тенге.
В рамках контроля за выполнением требований законодательства к административной ответственности привлечены 321 должностное и юридическое лицо. Среди них Алматинский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол" и ТОО "КАЖсервис", в отношении которых составлено 36 административных протоколов по статье 631 КоАП РК. За неисполнение ранее выданных предписаний составлено 30 административных материалов.
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