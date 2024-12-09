На 16 млн тенге обманула предпринимателей безработная в Жамбылской области
Несмотря на наличие детей, женщину отправили за решётку.
Сегодня, 22:57
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Сегодня, 22:57Сегодня, 22:57
114Фото: baigenews.kz
В Жамбылской области осудили женщину за мошенничество, совершённое неоднократно в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Не имея работы и постоянного источника дохода гражданка А., войдя в доверие занимающихся предпринимательством лиц, под видом реализатора товаров, оставляла им расписку о получении товара или денег. Товары женщина реализовывала третьим лицам, а вырученные средства тратила на свои нужды.
С июля 2021 года по март 2023-го подсудимая причинила материальный ущерб семи потерпевшим на общую сумму более 16 миллионов тенге.
Приговором суда А. признана виновной по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 УК РК, ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.
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